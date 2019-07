Meiden niet te temmen

Het afgelopen seizoen is het aantal vrouwelijke KNVB-leden met 2,79 procent gestegen naar 158.353. „Geen enorme sprong”, erkent Jaap Paulsen van de KNVB. „Maar doordat het in de belangstelling staat, komen vrouwen in elk geval veel eerder op het idee om ook te gaan voetballen. Daar zijn we heel blij mee.”

De populariteit van het vrouwenvoetbal – of gewoon ’voetbal’ zoals oud-international Daphne Koster het bij voorkeur noemt – is goed te merken bij de Culemborgse voetbalvereniging Vriendenschaar. Liep er een paar jaar geleden nog een handvol vrouwen rond, tegenwoordig telt de club ruim 120 vrouwelijke leden. Een kwart van de leden is vrouw.

„Echt fantastisch”, noemt trainer-coach Ramon de Jong de opmars van het vrouwenvoetbal. Hij coacht de meiden onderbouw bij Vriendenschaar. „Afgelopen vier jaar is het ledental drastisch gestegen. Met name de meisjes van zes tot elf jaar.”

Vrouwenvoetbal volwassener

Dat vrouwenvoetbal volwassen is geworden, constateert ook Eefje van den Nieuwenhof (22). Zij voetbalt bij Eldenia in Arnhem. „Het wordt wat serieuzer genomen allemaal”, meent de spits die tot haar zestiende met de jongens meespeelde. „Tijdens dit WK hoorde ik een verslaggever zeggen: ’Als mensen nu nog zeggen dat vrouwenvoetbal saai is, kan ik ze niet meer serieus nemen.’ Ik vind het mooi dat iemand met zo’n podium dat zegt.”