Uitslaande brand in oud schoolgebouw Zwolle

De brandweer kreeg rond 22.20 uur een melding over de brand in het vrijstaande gebouw aan de Veerallee. Brandweerlieden zijn groots uitgerukt om het vuur te blussen, maar hadden de vlammenzee rond 02.30 uur nog niet onder controle. De uitslaande vlammen zijn inmiddels niet meer te zien, maar in het gebouw woedt de brand nog wel. Naastliggende panden lopen geen gevaar om vlam te vatten, aldus een brandweerwoordvoerder.

Bewoners van de Prins Hendrikstraat die hun huis uit moesten, zijn opgevangen op een politiebureau. Om hoeveel mensen het in totaal gaat, is nog onbekend. Bewoners van vijf huizen aan de Veerallee konden in de loop van de nacht alweer terug. In de andere huizen worden nog metingen uitgevoerd om te kijken of ook die woningen kunnen worden vrijgegeven.

De brandweer adviseert andere omwonenden die last hebben van de rook om ramen en deuren dicht te houden. Mensen hebben via social media laten weten dat ze een NL-Alert hebben gekregen over de brand.

Waardoor de brand is ontstaan, is onduidelijk. De sportzaal wordt momenteel verbouwd, maar of dat iets met de oorzaak van de brand te maken heeft, kon de brandweer nog niet zeggen.