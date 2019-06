Weer Nederlander tot koning van Afrikaans land gekroond

Het gewaad van nana en zakenman Brian Wegdam wordt nog even goed geschikt voor hij tot chief wordt gekroond. Ⓒ Robert Hoetink

Naast Willem-Alexander en familie is Nederland weer een royal rijker. Een Twentse ondernemer die veel zaken doet met Afrika, werd vrijdag uit dankbaarheid door het Ghanese volk in het koningschap verheven. In Haaksbergen...