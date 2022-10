Meerdere studenten gewond bij schietpartij school Missouri

De schietpartij gebeurde rond 09.00 uur (16.00 uur Nederlandse tijd) in de Central Visual and Performing Arts High School. Volgens de scholenkoepel Saint Louis Public Schools werd de schutter snel gestopt door de politie. „We hebben informatie over twee gewonde studenten die onderweg zijn naar het ziekenhuis”, aldus de scholengroep ook op Twitter. De politie van Saint Louis meldde op Twitter dat een verdachte is opgepakt.

De studenten werden geëvacueerd van de campus en „naar veilige locaties gebracht”, melden de lokale autoriteiten volgens CNN. Er is nog geen informatie bekend over de schutter.

Het nieuws over de schietpartij komt er op de dag dat Ethan Crumbley schuldig pleitte voor een schietpartij in een school in Michigan vorig jaar, waarbij vier mensen gedood werden en zeven anderen gewond raakten. Op 1 november krijgt Nikolas Cruz zijn straf te horen voor een schietpartij in een school in Florida in 2018, waarbij 17 doden vielen.