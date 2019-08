Moordverdachte rapper Feis voor rechter

Naast de moord op de artiest die hij in de nieuwjaarsnacht uit het niets in de rug zou hebben geschoten, wordt hij ook verdacht van een schietpartij op de afrit van de A20 bij Schiedam. M. zou hebben geschoten na een verkeersruzie. Het slachtoffer zou de afslag in de ogen van de andere weggebruikers niet snel genoeg hebben genomen, waarna zij hem volgden. Onderaan de afrit namen ze hem onder vuur.

De bestuurder kwam met de schrik vrij. De kogel had zich geboord in de zijkant van de auto en de stoel van de bestuurder. M. zou bij deze schietpartij vermoedelijk hetzelfde vuurwapen hebben gebruikt als bij Feis, die officieel Faisal Mssyeh heet. Hij werd op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam neergeschoten. Bij de schietpartij raakte ook de broer van Feis, Billal, zwaargewond. De man lag lange tijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Beloning gouden tip

Na de dodelijk schietpartij sloeg M. op de vlucht. Hij werd uiteindelijk in mei getraceerd in een bovenwoning aan de Hoofdstraat in Kerkrade waar hij zat verscholen. Eerder had het Openbaar Ministerie hem op de Nationale Opsporingslijst gezet en werd er een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidde naar de arrestatie van M.

De rechtszaak tegen de Rotterdammer begint om 11.30 uur. De zaak zal niet inhoudelijk worden behandeld. Onze verslaggeefster is aanwezig en doet live verslag via Twitter.