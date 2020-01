Gemeente waarschuwt voor nep-crowdfundingsactie na drama Bussum

Via www.doneerfonds.nl wordt om een bijdrage gevraagd voor de nabestaanden van het ongeval in de Comeniuslaan. Daarbij kwam vorige week op de Comeniuslaan een 36-jarige vrouw om het leven.

Op de site valt te lezen dat het geld dan via de gemeente Bussum bij de juiste personen terecht komt. Volgens de gemeente betreft het echter een onbekend rekeningnummer.

,,Gooise Meren wil benadrukken dat zij op geen enkele manier met deze actie te maken heeft. Bij de gemeente komt geen geld binnen en donaties worden niet via de gemeente verdeeld. Onbekend is ook wie deze actie is gestart”, zo waarschuwt de gemeente.

Pogingen van de gemeente om contact op te nemen met het bedrijf achter de website www.doneerfonds.nl zijn vooralsnog mislukt.