Opvolger Abe heeft een ijzeren vuist

Als oudste zoon had Suga eigenlijk de aardbeienplantage van zijn ouders over moeten nemen. In plaats daarvan verhuisde hij na zijn middelbare school naar Tokio. Hij schreef zich in op de goedkoopste universiteit om een deeltijdstudie in rechten te volgen en had daarnaast allerlei bijbaantjes om de opleiding te kunnen betalen. Zo werkte hij onder meer in een kartonfabriek en op een vismarkt.

Na zijn studie ging hij de politiek in door voor de LDP campagne te voeren. Op 38-jarige leeftijd wist hij als lid van de gemeenteraad van Yokohama gekozen te worden dankzij een deur tot deur campagne, waarbij hij 30.000 huizen aandeed en maar liefst zes paar schoenen versleet.

Abenomics

Hij klom al snel omhoog binnen de partij en werd in 2006 minister van Binnenlandse Zaken en Communicatie onder Shinzo Abe. Samen met Abe bedacht Suga een reeks aan economische hervormingen die bekend staan als Abenomics. Bij vriend en vijand staat Suga als kabinetssecretaris bekend om zijn ijzeren vuistbenadering, waarmee hij elke klus kan klaren.

Dat Suga toegewijd en doelgericht is, blijkt ook uit zijn persoonlijke leven. Toen zijn dokter hem aanraadde iets aan zijn overgewicht te doen, besloot hij elke dag te beginnen met sit-ups en een ochtendwandeling. Op die manier verloor hij in vier maanden tijd 14 kilo.

Overweldigend

Suga is maandag met een overweldigende meerderheid gekozen tot nieuwe partijleider van de LDP. Woensdag zal in het parlement formeel besloten worden of Suga zich de eerste nieuwe premier onder keizer Naruhito mag noemen. Hij zal in ieder geval snel aan de bak moeten; volgens minister van Defensie Taro Kono zouden er volgende maand al vervroegde verkiezingen kunnen komen.