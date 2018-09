De Boer: 'Celtic in de benen'

ROTTERDAM - Frank de Boer was zondag met afstand de meest ijverige Ajacied in de uitwedstrijd van zijn ploeg bij Excelsior. De trainer van Ajax schreeuwde het herhaaldelijk uit om zijn spelers bij de les te houden. "Dat was nodig", zei hij na de zege van 2-0. "Vooral in de tweede helft was het erg matig."