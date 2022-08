Colombiaanse politie onderzoekt mysterieuze dood twee jonge Nederlanders

De dood van beide Nederlanders is bevestigd door familie van de slachtoffers. „We zijn in diepe shock”, aldus een familielid dat woensdagmorgen op het punt stond naar Colombia af te reizen. „Ze waren allebei heel geliefd en hadden heel veel vrienden.”

Vis

De twee raakten in hun hotel onwel nadat ze maandagavond in een restaurant in Cartagena vis hadden gegeten. Het zou gaan om rauwe en halfrauwe vis en schaaldieren. Nienke Bawa, die studeerde aan Nijenrode, en Bob Kootte werden zo ziek dat hotelpersoneel een arts waarschuwde. Die legde een infuus aan en vertrok.

De situatie verslechterde echter, waarna hotelmedewerkers Nienke en Bob per taxi naar een kliniek lieten vervoeren. Daar ontstonden problemen omdat de kliniek eerst creditcards wilde zien. Pas toen de eigenaresse van het hotel garant stond startte een behandeling. Desondanks kreeg Nienke een hartstilstand waarna ze vergeefs werd gereanimeerd. Hetzelfde gebeurde korte tijd later met Bob Kootte.

Autopsie

Volgens Colombiaanse autoriteiten wordt autopsie verricht. Uit eerste onderzoek is in ieder geval naar voren gekomen dat geen sprake is van een overdosis drugs, zoals door lokale media werd gesuggereerd. De dood van de beide Nederlanders krijgt veel aandacht in de pers in Colombia. Cartagena is een bekende toeristenplaats die ook door veel Nederlanders wordt bezocht.

De dood van het Nederlandse stel doet denken aan het tragische overlijden in 2016 van een Nederlands echtpaar (Jeroen en Michou) tijdens hun huwelijksreis naar de Dominicaanse Republiek. Ook zij overleden kort na elkaar na het eten van vermoedelijk giftige vis.