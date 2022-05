Echtpaar klaagt zoon aan omdat ze na zes jaar huwelijk nog geen kleinkind hebben

„Welk geslacht het is, maakt ons niet uit. Wij willen gewoon een kleinkind.” Sanjeev en Sadhana Prasad, 61 en 57 jaar, uit de noord-Indiase staat Uttarakhand vinden het welletjes geweest. Zes jaar al is hun zoon getrouwd met hun schoondochter, maar van een nageslacht is nog geen sprake. Terwijl dat wel het minste is dat hij voor hen kan doen, zo vinden ze. Want zij hebben toch al hun spaargeld in zijn opvoeding gestoken, betaald voor zijn dure pilotenopleiding in de VS, hem onderdak gegeven toen hij terug in India geen werk vond en vervolgens zijn luxueuze trouwfeest gefinancierd.

Daarom zijn ze naar de rechtbank gestapt. Ze eisen daar 650.000 dollar - 624.000 euro - schadevergoeding als er niet binnen het jaar een kleinkind geboren wordt. De aanklacht luidt „mentale intimidatie.” „Pas als we een kleinkind hebben om tijd mee door te brengen, zal onze pijn draaglijk zijn”, zeggen zij. De advocaat van de ouders heeft het over „mentale gruwel.” „Het is de droom van elke ouder om grootouder te worden. Zij wachten daar al jaren op.”

Hun zoon en zijn vrouw hebben nog niet gereageerd. De zaak komt voor op 17 mei.