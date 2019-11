’Dader (28) dodelijke steekpartij Londen is bekende terrorist’

Khan zou eerder al eens veroordeeld zijn voor een aan islamitische terreur gerelateerd misdrijf. De dader is ongeveer een jaar geleden op vrije voeten gekomen op voorwaarde dat hij een enkelband zou dragen. Het bericht komt kort nadat de Britse premier Boris Johnson verklaarde dat het „een fout’ is om „ernstige en gewelddadige gevangenen” vervroegd vrij te laten. Hij wil ook dat er strengere straffen komen.

De politie kwam vrijdagmiddag rond 14.00 uur massaal in actie na meldingen van een steekpartij op de London Bridge in het centrum. Daarbij werden vijf mensen gestoken. Op enig moment kwam ook een melding over een mogelijk explosief, dat de terrorist bij zich had. Daarom werden speciale eenheden naar de brug gestuurd.

Op een filmpje van het incident is te zien hoe een politieman op een op de grond liggende man schiet na een worsteling. De man werd in bedwang gehouden door omstanders, meldt de BBC. De agent loste meerdere schoten.

Op andere beelden is te zien dat een man in pak wegrent van degene die in bedwang wordt gehouden, met een mes in zijn hand. Vermoedelijk is dat het wapen dat hij van de dader kon ontfutselen.

Een op een explosief lijkend voorwerp dat de dader op zijn lichaam droeg, bleek onschuldig.

’s Avonds bleek dat twee van de vijf slachtoffers van de eerder veroordeelde terrorist in het ziekenhuis zijn overleden. De Britse politie oordeelde kort na het incident op London Bridge dat het om een terreurdaad ging.

’Meute op me af’

Verschillende ooggetuigen hebben zich uitgesproken over het incident. „Een politieagent kwam naar me toe en zei: zet je motor uit, kom uit je auto en ren! Ik keek op en zag een meute mensen op me af komen. Eén vrouw was aan het huilen”, aldus Mustafa Salih (62) tegen de BBC.

„Ik besloot naar Borough High Street te rennen. Het was beangstigend. We wisten toen nog niet wat er was gebeurd.”

Even na het incident maakten zowel de burgemeester als de Britse politie bekend dat wordt uitgegaan van een terreurdaad.

De London Bridge was in 2017 ook het decor voor een terreurdaad. Toen reden drie jihadisten acht mensen dood met een busje.

Reactie burgemeester Londen

Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, heeft via Twitter gereageerd op het incident:

