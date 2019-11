Incident op London Bridge, brug afgezet

Agenten hebben de brug afgesloten. Omstanders worden opgeroepen op afstand te blijven. Er zouden meerdere ambulances ter plekke zijn.

Op videobeelden is te zien dat er veel zwaarbewapende politie aanwezig is op de brug nabij het Britse parlement. Getuigen zeggen op sociale media dat er meerdere schoten zijn gehoord en dat er iemand met een mes rondliep.

In 2017 reden drie jihadisten acht mensen dood met een busje op London Bridge.

Ruzie

Reporter van de Britse omroep John McManus was getuige van het incident. Volgens hem heeft er een ruzie plaatsgevonden op de brug: één man zou zijn aangevallen door een groep andere mannen. De politie zou tussen beide partijen zijn gekomen waarna een schietpartij volgde. De politie van Londen bevestigt dat dat heeft plaatsgevonden.

Volgens SkyNews zou er één persoon zijn overleden. Dit is nog niet bevestigt door de politie van Londen.

Later meer.

Onderstaande beelden worden op sociale media gedeeld:

