Politie naar London Bridge om steekpartij

Volgens Sky News is iemand doodgeschoten door de politie, maar ook dat wordt niet bevestigd. London Bridge is volledig afgesloten en omstanders moeten op afstand blijven.

Het nabijgelegen Borough Market werd tegelijkertijd ontruimd vanwege een steekpartij. Het is niet bekend of dat om hetzelfde incident gaat.

