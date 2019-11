Terrorist gedood bij incident London Bridge

Ⓒ EPA

Londen - Het steek- en schietincident dat vrijdagmiddag, rond 14.00 uur, plaatsvond in Londen was een terreurdaad. Dat heeft de antiterreureenheid van de Londense politie bekendgemaakt. De dader werd door de politie doodgeschoten. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt.