Baudet is ’dagen ziek geweest’, maar liet zich niet testen

„Ik ben een paar dagen ziek geweest, maar heb me niet laten testen”, zegt Baudet daarover. „Het kan de coronagriep zijn geweest, of een andere griep.” Hij bevestigt wel dat medewerkers van zijn fractie positief hebben getest op het coronavirus. Maar, zegt Baudet daar woensdag in de Tweede Kamer over: „We hebben geen enkel bericht dat mensen hier grieperig waren, binnen in het gebouw.”

Wijnproeverij

Baudet reageert op een bericht van The Post Online, waarin stond dat er half april een nachtelijke wijnproeverij was geweest op de FvD-fractie, waarna meerdere aanwezigen ziek werden.

„Er zijn wel eens eerder mensen van ons grieperig geweest, dat hoort bij het leven toch?”, bagatalliseert Baudet de situatie. Volgens hem was het een ’heel gezellige avond’.

De FvD-leider zegt berichten dat het Kamer-personeel last heeft van zijn fractiemedewerkers niet te herkennen. „Ik weet niet wat voor verhaal dat is. Als het zo is, zal ik medewerkers daarop aanspreken.”

Baudet werd door Kamervoorzitter Vera Bergkamp tijdens een debat over de formatie tot de orde geroepen. Sommige Kamerleden hadden bij haar zorgen uitgesproken over geruchten dat Baudet corona zou hebben. Daarom vroeg ze om een verklaring. „Naar mijn weten heb ik geen corona en ik voel me kiplekker”, zei Baudet daarop in de plenaire zaal.