Trump daalt in peilingen maar blijft aan kop

WASHINGTON - Donald Trump is iets van zijn voorsprong kwijt in de race om de Republikeinen te vertegenwoordigen tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 in de Verenigde Staten. De 69-jarige miljardair kan volgens een poll van CNN op zondag rekenen op de steun van 24 procent van de Republikeinse kiezers, dat is iets minder dan de 32 procent waar hij op stond.