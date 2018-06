Opkomst onder vermoeide Grieken lijkt laag

Bijna tien miljoen stemgerechtigde Grieken mogen zondag, tijdens alweer de derde landelijke verkiezingen dit jaar, een stem uitbrengen voor een nieuwe regering nadat de linkse Alexis Tsipras (41) zijn functie als premier in augustus na zeven maanden neerlegde. Tsipras' Coalitie van Radicaal Links en de centrumrechtse Nieuwe Democratie (ND) zouden ongeveer gelijk opgaan.

"Mensen zijn moe. We hebben Tsipras gesteund bij het referendum en toen ging hij alsnog overstag", reageert een receptioniste uit Kalymnos, een klein eilandje in de Egeïsche zee. "Waarom zouden we nog stemmen als politici hun beloften niet nakomen? We weten eigenlijk niet meer waar we voor stemmen."