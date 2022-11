VN-klimaattop in Egypte gaat officieel beginnen

Premier Mark Rutte komt maandag naar de top, waar vrijwel alle landen ter wereld aan deelnemen. Ook de Amerikaanse president Joe Biden en tientallen andere presidenten en premiers komen een bijdrage leveren. Naast diplomaten en politici komen op de conferentie duizenden wetenschappers en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar om te praten over klimaatverandering.

De moeizame internationale betrekkingen, onder meer tussen de Verenigde Staten en China, kunnen de onderhandelingen bemoeilijken. Ook de Russische invasie van Oekraïne werpt een schaduw over de top.

Gastland Egypte is er vooral veel aan gelegen om vooruitgang te boeken op het gebied van klimaatfinanciering voor arme landen. Zij willen dat westerse landen eerdere toezeggingen daarover waarmaken en zullen ook vragen om nieuwe afspraken over „verlies en schade.” Onder die noemer valt klimaatgerelateerde schade die zich nu al voordoet, bijvoorbeeld door overstromingen en extreme droogte. Verder zal het veel gaan over de daadwerkelijke uitvoering van eerdere afspraken.

IPCC

Wetenschappers van onder meer het VN-panel IPCC waarschuwden de afgelopen jaren in duidelijke bewoordingen dat de wereld veel meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen die warmte vasthouden in de atmosfeer snel te verminderen. Het VN-milieubureau UNEP becijferde onlangs dat de wereld met de huidige stand van zaken afstevent op een opwarming van 2,8 graden aan het eind van deze eeuw. Dat is ver boven de 1,5 graad ten opzichte van pre-industriële tijden die wordt gezien als een grens die niet mag worden overschreden.

Warmt de aarde verder op, dan zijn de gevolgen ook veel groter. Naarmate het warmer wordt, smelten ijskappen sneller af, stijgt de zeespiegel tot een hoger niveau, neemt de verdroging op veel plaatsen toe en krijgen we vaker te maken met extreem weer.

De COP27 duurt nog tot en met 18 november. Een verlenging, zoals vorig jaar in Glasgow, hoort tot de mogelijkheden.