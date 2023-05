Gratie voor Wit-Russische journalist uit Ryanair-vliegtuig

Protasevitsj zou het volgens BELTA zelf aan journalisten hebben verteld. „Ik heb zojuist alle relevante documenten ondertekend voor de gratie. Dit is natuurlijk fantastisch nieuws.” Hij zegt zijn land en vooral de president persoonlijk „ontzettend dankbaar” te zijn voor de beslissing. Sommige Wit-Russische oppositieleden vermoeden dat hij nu samenwerkt met het regime.

Protasevitsj had de misdaden waarvan hij werd beschuldigd al eerder bekend, maar internationaal werd aangenomen dat dat onder grote druk van de Wit-Russische autoriteiten gebeurde. Hij werd samen met anderen aangeklaagd voor onder meer het aanzetten tot haat, het beledigen van de president en betrokkenheid bij gewelddadige protesten. De journalist zat zijn straf uit onder huisarrest.

De 28-jarige Protasevitsj stond terecht samen met twee andere oprichters van het oppositiekanaal Nexta, volgens het regime een terroristische organisatie. In 2020 gebruikten demonstranten dat platform op Telegram om grote groepen mensen op de been te brengen en te protesteren tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko. Zij kregen ook lange celstraffen. Het is niet bekend of zij ook gratie hebben gekregen.

Protasevitsj was zijn land ontvlucht en vloog in mei 2021 van Griekenland naar Litouwen. Het Ryanair-vliegtuig waar hij mee vloog, werd plotseling geëscorteerd door een gevechtsvliegtuig en moest landen in Wit-Rusland omdat er een bom aanwezig zou zijn in het vliegtuig. Protasevitsj werd meteen opgepakt toen het vliegtuig aan de grond was gezet. Aan boord werd geen bom gevonden.

De actie leidde tot internationale woede, maar Minsk heeft altijd ontkend achter de bommelding te zitten. Het luchtvaartagentschap van de Verenigde Naties concludeerde dat Wit-Rusland daar wel degelijk verantwoordelijk voor was.