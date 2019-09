OM eist vier jaar cel voor doodschoppen Jip Jurg (32)

Voor de Rotterdamse rechtbank vertelde H. niet meer te weten wat er exact was gebeurd. Het was mogelijk dat hij hem een schop in de buik had gegeven, maar precies kon hij het zich niet meer herinneren. Al eerder stelde de rechtbank dat de schermutseling waarbij de beveiliger en Jurg bij betrokken waren maar drie minuten duurde. In 25 seconden daarvan zou H. de fatale trap hebben gegeven.

Jurg kreeg het aan de stok met de beveiliging toen hij tijdens het Rotterdams Filmfestival in de Schouwburg in Rotterdam met een glas bier naar buiten liep. Dat was verboden. Jurg die behoorlijk wat had gedronken wilde volgens H. niet zomaar zijn glas afstaan en hij moest het uit zijn hand rukken. Daarna ontstond een schermutseling waarbij hij in de buik werd getrapt.

Jurg ging daarna met een taxi naar huis. Vermoedelijk is hij de volgende dag al gestorven aan zeldzaam letsel in zijn buik dat zorgde voor een interne bloeding. Zijn vader vond hem meer dan dertig uur later overleden in de badkamer van Jip’s woning. De advocaat van de verdachte komt zo met haar pleidooi. De rechtbank doet op 18 september uitspraak te doen.

Bekijk ook: Verdachte dodelijke ruzie filmfestival eerder gewelddadig