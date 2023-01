Trein botst op auto in Oosthuizen, autobestuurder doorgereden

OOSTHUIZEN - Een trein is maandagavond rond 23:00 uur in botsing gekomen met een auto op de spoorwegovergang van de Wethouder Maartje Biermanstraat in Oosthuizen. De automobilist is na het ongeluk doorgereden en is nog niet gevonden.