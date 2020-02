Legertrucks paraat voor boerenprotest in Den Haag

Vrachtwagens van Defensie zetten de binnenstad van Den Haag af voorafgaand aan de landelijke demonstratie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Op een aantal plaatsen in Den Haag staan legertrucks om het boerenprotest later woensdag in goede banen te leiden. De weg tussen Herengracht en Koekamp, waar de boeren gaan actievoeren, is in beide richtingen afgezet.