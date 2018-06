Thalys-verdachte jongen van 16

De politie denkt dat de jongen geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft. Zijn identiteit staat nog steeds niet voor 100 procent vast, liet een woordvoerster van de politie zaterdag weten. Het vaststellen van de identiteit kost tijd omdat hij geen legitimatie bij zich had. Ook is hij verward en moet hij worden gehoord met behulp van een tolk, aldus de politie, die nog niks zegt over zijn vermoedelijke afkomst.

De jongen zit nog vast. Gezien zijn lichamelijke en geestelijke gesteldheid wordt ook bekeken welke hulp hij nodig heeft.

Het Centraal Station werd ontruimd nadat de verdachte de trein van Amsterdam naar Parijs was ingerend. Bijna drie uur later werd hij overmeesterd door een arrestatieteam. Hij bleek ongewapend en verzette zich niet. Wegens hyperventilatie werd hij voor controle tijdelijk naar een ziekenhuis gebracht. In de trein zijn geen explosieven