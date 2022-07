China biedt aan om siertuin aan te leggen in Washington, maar ’pagode lijkt spionagetoren’

Plannen voor de siertuin werden in 2017 openbaar gemaakt. De tuin zou zo’n 12 hectare groot worden en werd aangekondigd als „een van de meest ambitieuze Chinese tuinen die ooit in het Westen wordt gebouwd.” De National China Garden, zoals de tuin genoemd had moeten worden, had de banden tussen Amerika en China moeten versterken.

Daar lijkt de tuin allerminst in te slagen. Volgens CNN roken contraspionagefunctionarissen onraad toen ze in het project doken. De witte pagode van zo’n 20 meter hoog zou strategisch worden geplaatst op een van de hoogste punten in Washington DC, op zo’n drie kilometer van het Amerikaanse Capitool. Dat zou volgens CNN een strategische plek zijn om diverse signalen vanuit het Capitool te onderscheppen. „Ook was het verontrustend dat Chinese functionarissen de pagode wilden bouwen met materialen die in diplomatieke zakken naar de VS zouden worden verscheept”, schrijft CNN. Die diplomatieke zakken zouden niet door Amerikaanse douanefunctionarissen mogen worden onderzocht.

Kernwapens

Volgens CNN hebben de contraspionagefunctionarissen verder ontdekt dat China apparatuur heeft die in staat is om communicatie van het ministerie van Defensie „vast te leggen en te verstoren.” De apparatuur zou ook in staat zijn de communicatie van het Strategic Air Command, dat toezicht houdt op de Amerikaanse kernwapens, te verstoren.

Na de ontdekkingen hebben de Amerikanen het tuinproject stil laten leggen, de Chinese regering ontkent ten stelligste elke poging om de VS te bespioneren.