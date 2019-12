Focus Queen’s Speech op Brexit

De Beefeaters zijn verantwoordelijk voor de bewaking van de kroonjuwelen. Ⓒ FOTO REUTERS

LONDEN - Een snelle Brexit, veel extra geld voor de nationale gezondheidszorg en terroristen die hun straf moeten uitzitten. De Queen’s Speech, de Britse Troonrede, klonk zeer vertrouwd. Geen wonder. Het was net iets meer dan twee maanden geleden dat koningin Elizabeth de ’ambitieuze’ plannen van de regering Johnson voorlas in het Britse Hogerhuis, al was dat meer een veredeld verkiezingsprogramma.