12-jarigen in speedboot terroriseren water

De politie treedt hard op en heeft tot nu toe al meer boetes uitgeschreven dan tijdens het vaarseizoen van 2019.

Overlastgevende boten zijn al langer een probleem in de waterrijke gemeenten. Voorgaande jaren waren het vooral de zogeheten zuipschuiten waar klachten en meldingen over binnenkwamen.

Maar de wateren worden nu met name gedomineerd door speedboten met te zware motoren. Naar schatting zijn er circa 150 van dergelijke boten, waarmee volgens de politie harder wordt gevaren dan de toegestane zes kilometer per uur. Soms zijn de bestuurders pas 12 of 13 jaar.

De politie heeft tot nu toe al ruim 25 boetes uitgeschreven.