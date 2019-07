Politici trots op leeuwinnen: ’Jammer, maar geweldig!’

Premier Mark Rutte vindt dat de Oranjevrouwen Frankrijk met opgeheven hoofd kunnen verlaten. „Met vechtlust, teamspirit en slimheid hebben ze een prestatie neergezet waar Nederland trots op mag zijn”, oordeelt de minister-president.

Vice-premier en fan Kajsa Ollongren is vol lof: „Trots op onze oranjeleeuwinnen. VS was een tegenstander van formaat. Geweldige prestatie van Nederland op dit WK.”

„Wat jammer, maar wat een geweldige prestatie! Supertrots op onze oranjevrouwen”, reageert minister Ank Bijleveld (Defensie). De CDA-bewindsvrouw twittert met een knipoog naar haar portefeuille: „Maar met Sari van Veenendaal als beste keeper van het toernooi hadden we wel een geweldige defensie.”

Kamervoorzitter Khadija Arib moest soms wedstrijden missen door de debatten, maar de sportieve prestaties zijn haar niet ontgaan: „Geweldig gespeeld oranjevrouwen. Dank voor de mooie wedstrijden. We zijn trots op jullie!”

PVV-voorman Geert Wilders laat eveneens van zich laten horen via Twitter: „Helaas de finale verloren. Maar veel respect voor onze oranjevrouwen! Wat een vechtlust! Heel Nederland is supertrots op al die geweldige Leeuwinnen!”

Weddenschap

SP-leider Lilian Marijnissen: „Jammer van de finale, maar wat een geweldig toernooi hebben onze oranjevrouwen gespeeld. Trots!” Voor CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg, die met burgemeester Elly Blanksma van Helmond en families keek, waren de druiven extra zuur. De politica had in een weddenschap gegokt op winst voor oranje: „De pot ging naar zoonlief. Niet gewonnen, maar eigenlijk ook niet echt verloren.”

D66-Kamerlid Vera Bergkamp recenseert: „Eervol ten onder in de finale.” Woordvoerder sport van de VVD Rudmer Heerema: „Ongelooflijk trots op wat onze oranjevrouwen hebben gedaan. Dank jullie wel voor een prachtig toernooi, waarmee jullie nog meer Nederlandse harten hebben veroverd. Helaas geen goud, maar wel mooi zilver én een ticket naar Tokyo. Op naar goud bij de Olympische Spelen!”