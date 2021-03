’Handlanger moslimextremisten Bataclan opgepakt’

De politie arresteerde de verdachte in de plaats Bari, in het zuiden van Italië. De man zou een aanhanger zijn van terreurorganisatie Islamitische Staat. De autoriteiten zeggen later op de dag met meer bijzonderheden te komen.

Bij de aanslagen in Parijs vielen destijds ongeveer 130 doden. Ook raakten honderden mensen gewond. Extremisten schoten om zich heen of bliezen zich op bij horecazaken en bekende locaties als het Stade de France en concertzaal Bataclan. Het ging om de dodelijkste aanslag in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.