Zomerse zaterdag met stapelwolken

Deze nacht is het op veel plaatsen helder, maar regionaal komt bewolking voor. Bovendien kan in het oosten een plaatselijke mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11-14 graden.

In de ochtend is er een mix van wolkenvelden en flinke zonnige perioden. In regio’s waar de zon schijnt, ontstaan in de loop van de ochtend stapelwolken. Waarschijnlijk blijft het droog, al is een lokaal buitje aan het eind van de ochtend niet uit te sluiten.

’s Middags is het heerlijk zomerweer en loopt de temperatuur flink op. In het binnenland wordt het zomers warm met maxima van 25 graden in het midden tot 27 in het zuidoosten. In de kustprovincies stijgt het kwik naar 22-25 graden. De luchtvochtigheid is vrij hoog en daardoor voelt het soms benauwd aan. De wind is zwak en waait uit het zuiden tot zuidwesten. In het westen steekt gedurende de middag een zeewind op en draait de wind naar een westelijke richting.

In de avond verdwijnen de meeste stapelwolken en schijnt de zon nog een tijdje. Vanuit het westen worden sluierwolken zichtbaar en deze kunnen mooi kleuren met het ondergaan van de zon. Het is nog lang warm en daardoor is het perfect weer om buiten te eten. Pas na 22:00 uur komt de temperatuur op de meeste plaatsen onder 20 graden uit. In de nacht naar zondag daalt de temperatuur naar 13-16 graden. Ook neemt gedurende de nacht in het noorden de bewolking toe.

Zondag

Zondag wordt vooral in het zuiden en oosten een mooie zomerdag. De zon schijnt in die regio’s geregeld en het wordt er 25 tot lokaal 27 graden. In het westen, noorden en midden komt meer bewolking voor en daarbij is ook kans op een bui. De maxima liggen in de noordwestelijke helft tussen 20 en 24 graden. Gedurende de middag draait de wind naar het noorden tot noordwesten en daardoor koelt het een paar graden af.