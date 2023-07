Franse moeder bekent dat ze kinderen (5 en 10) verdronk in badkuip

Vrijdag werden twee kinderen van 5 en 10 jaar oud dood aangetroffen in een badkuip in hun ouderlijke woning in Wargnies-le-Grand, vlakbij de Belgische grens. Hun moeder werd zwaargewond teruggevonden in een regenton.

Ondanks haar verwondingen verdacht de politie de vrouw er echter al snel van haar kinderen vermoord te hebben. Ze zou daarna geprobeerd hebben om zelfmoord te plegen. De vrouw werd gearresteerd op verdenkingen van moord.

Maandag legde de vrouw ook bekentenissen af. „De moeder heeft toegegeven het leven van haar twee kinderen te hebben beëindigd, in de context van een scheiding van de vader van het tweede kind. Ze wilde de voogdij niet delen”, aldus een woordvoerder van het OM in Valenciennes. „Ze heeft haar kinderen medicijnen gegeven om ze in slaap te brengen en daarna verdronken in een badkuip.”

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.