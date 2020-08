Voor zoveel miljarden aan schade zorgt orkaan Laura

Een aangeslagen Gregory Boudreaux vertelt over zijn verwoeste woning. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

IRVINE - Verzekeraars in de VS krijgen mogelijk te maken met rond de 10 miljard euro orkaanschade. Dit vrezen deskundigen uit de financiële sector. De orkaan Laura kwam als uitzonderlijk zware orkaan donderdag aan land in Louisiana met windsnelheden van 240 kilometer per uur.