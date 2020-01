Irak wil werk maken van terugtrekking troepen VS

In Irak bevinden zich ongeveer 5200 Amerikaanse militairen. Zij spelen een hoofdrol in de internationale coalitie tegen terreurgroep Islamitische Staat. Het Iraakse parlement stemde zondag voor een niet-bindende resolutie waarin werd opgeroepen tot het vertrek van de buitenlandse troepen. Dat gebeurde nadat de VS een hoge Iraanse generaal hadden gedood in Bagdad.

Met het Amerikaanse team waar Mahdi om vraagt, moet volgens zijn kantoor vorm worden gegeven aan „mechanismen” om het besluit van het parlement uit te voeren.