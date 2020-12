VN vraagt Trump WikiLeaks-oprichter Assange gratie te verlenen

Assange hangt een celstraf van 175 jaar boven het hoofd in de VS. Op 4 januari doet de Britse rechter uitspraak over de uitlevering van de Australiër. Melzer schrijft in de brief aan Trump dat Assange al ruim tien jaar vastzit. Hij zat van 2012 tot 2019 als vluchteling in de ambassade van Ecuador in Londen. Sinds hij die verliet zit hij gevangen in het Verenigd Koninkrijk. „Dat is een hoge prijs om te betalen voor het aan de kaak stellen van wangedrag van overheden wereldwijd.”

Volgens de VN-rapporteur gaat het niet goed met de gezondheid van Assange. „Ik heb hem bezocht en hij gaat snel achteruit.”

Melzer vindt dat Assange gratie moet krijgen, „omdat hij geen vijand van het Amerikaanse volk is. Zijn organisatie WikiLeaks strijdt tegen corruptie en misstanden. Dat is in het belang van alle mensen ter wereld.” Daarnaast zegt Melzer dat Assange geen misdaad heeft begaan. „Hij heeft de documenten die hij publiceerde niet gestolen en hij heeft niet gehackt. Hij heeft de documenten gekregen van legitieme bronnen, hij ging net zo te werk als andere grote nieuwsmedia.”

Trump heeft al laten doorschemeren dat hij overweegt om Assange gratie te verlenen. Een advocaat van de WikiLeaks-oprichter zei dat de president dat wilde doen als Assange zei wie de Democratische Partij had gehackt in 2016.