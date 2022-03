Kuipers wil Europese QR in gereedschapskist, wantrouwen in Kamer

„Het is niet te voorspellen hoe de epidemie zich verder zal ontwikkelen, daarom kan ik mij vinden in de verlenging van de DCC”, zei Kuipers woensdag tijdens een debat over de coronapas. De zonnige coronasituatie waarin we ons nu bevinden heeft daar weinig mee te maken, aldus de minister. „Het gaat over een technisch kader, en niet over de toepassing ervan. We willen over dat kader blijven beschikken, ook wanneer de nationale situatie daar niet om vraagt.” Een ’woud aan regels’ dreigt als landen met eigen certificaten gaan werken, wanneer het Europese coronabewijs niet verlengd wordt, aldus Kuipers.

Maar een groot deel van de Kamer vraagt zich juist af waarom de pas überhaupt nog nodig is, en vreest dat we er niet meer vanaf komen. „Intern hebben we de coronapas afgeschaft”, zegt SP-Kamerlid Hijink. „Maar in Europa kiest het kabinet een andere koers. Als landen accepteren dat het acceptabel is dat deze variant rond kan gaan, waarom is een coronabewijs dan nodig om landen in te komen?”

’Zo kort mogelijk’

„De belofte is altijd geweest: alle coronamaatregelen duren zo kort mogelijk”, zegt SGP’er Stoffer. Hij vraagt zich af wat nog de effectiviteit is van de maatregel, nu de besmettingen torenhoog zijn maar de ziekenhuis- en IC-opnames op een relatief laag punt blijven hangen.

„Het is een beperking van vrij reizen, een van de fundamenten van de EU”, zo hekelt Kamerlid Omtzigt de mogelijke verlenging. „De grens tijdelijk dichtgooien mag in een noodsituatie, maar als die noodsituatie niet gedefinieerd wordt, kan de helft van Nederland deze zomer niet reizen.” Hij wil dat het kabinet in Europa optrekt met gelijkgezinde landen zoals Zweden en Ierland om de verlenging van de coronapas definitief te torpederen. De PVV wil dat ook. „Het kabinet draait de redenering om en zegt dat het DCC vrij reizen faciliteert, terwijl het dat juist beperkt”, aldus Kamerlid Maeijer.

Coalitiepartijen VVD en D66 zijn uitgesproken voorstander van de Europese QR. „Als de zon schijnt moet je het dak repareren. Zo zie ik de verlenging van het coronabewijs”, zegt VVD-Kamerlid Thielen. D66-collega Paulusma stelt dat de coronapas het vrije reizen juist mogelijk maakt, in plaats van inperkt.

Herfst en winter

CDA is iets minder enthousiast: „Het technisch kader moet in de kast blijven”, vindt Kamerlid Van den Berg. „Maar het venijn zit hem in de staart: wanneer gaat het toegepast worden?” Ook CU is geen fan. „We moeten dit zo kort mogelijk in de lucht houden”, zegt Kamerlid Bikker. „Maar ik begrijp wel dat er een vrees is voor wat er nog gaat komen, in de herfst en de winter.”

Meerdere partijen, het CDA voorop, willen in ieder geval dat jongeren worden uitgesloten van de verplichte coronapas. Terwijl de Gezondheidsraad adviseerde dat een boosterprik voor de leeftijdscategorie 12-18 niet nodig is, worden zij door die pas namelijk wel gedwongen om een booster te nemen als ze willen reizen. Kuipers belooft zich in Brussel hard te maken om voor jongeren een uitzonderingspositie te regelen, maar zegt er ook bij dat andere landen zelf over de eisen in hun land gaan. „Er zijn gezondheidsraden in andere landen die hebben geadviseerd dat het voor die groep ook nodig is. Dat zal een onderwerp van discussie zijn”, aldus Kuipers.

Wel overweegt het kabinet om de coronapas als toelatingseis voor mensen die Nederland in willen te schrappen. Daarover vraagt hij het Outbreak Management Team (OMT) volgende week om advies. Dan wordt er ook een nieuw besluit genomen over de verlenging van de coronamaatregelen.