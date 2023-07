Man (38) is opeens ’continu extreem geil en agressief’, blijkt hersentumor te hebben

Ⓒ Brain Tumour Research

East Cowes - De 38-jarige Shaun Turner uit het Engelse East Cowes was de wanhoop nabij. Plotseling kampte hij met nogal opmerkelijke gedragsveranderingen. Hij was continu extreem geil, agressief, oververmoeid en verloor zijn zicht. „Ik was altijd heel makkelijk in de omgang, maar ineens werd ik een ander mens.”