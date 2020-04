Mexicanen de biecht afgenomen in drive-in

Priester Marco Antonio Galeana neemt de biecht af hier nog zonder houten wand. Ⓒ Hollandse Hoogte

ACAPULCO - Katholieke priesters in de wereldberoemde Mexicaanse bad- en havenplaats Acapulco hebben gelovigen donderdag de biecht afgenomen in een soort drive-in om coronabesmetting tegen te gaan. Ze gingen schuil achter een houten muur met daarin openingen en hoorden de zonden aan van mensen die in auto’s en motorfietsen langsreden.