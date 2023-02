Colombiaan verdacht van wurgen man in Den Haag om huis leeg te kunnen roven

De man sprak af met drie slachtoffers die hij drogeerde om vervolgens het huis leeg te roven. Eén keer ging het echter gruwelijk mis. „Het slachtoffer zou hebben gezien dat verdachte probeerde iets in zijn drinken te doen, en hem toen hebben aangevallen. Maar het goedje is aangetroffen in het bloed van het slachtoffer, dus daar klopt de verklaring al niet”, schrijft het Openbaar Ministerie (OM). Toch is nog niet precies duidelijk wat er zich op 27 november 2021 heeft afgespeeld, benadrukt het OM. Wel is duidelijk dat het slachtoffer die avond een afspraak had met de verdachte. Drie dagen later werd het levenloze lichaam van de man aangetroffen.

De man zou na het verwurgen van de verdachte nog hebben geprobeerd om „rustig bloed in de woning op te ruimen.” Ook heeft hij afwasmiddel gezocht om de ringen van de vingers van zijn slachtoffer te kunnen halen. De fles lag nog naast het lichaam. „Als de verdachte zich in paniek heeft moeten verdedigen, zou je verwachten dat hij zich daarna zo snel mogelijk uit de voeten maakte. Niets wijst daarop. Eerder het tegenovergestelde: verdachte wist al dat het slachtoffer was overleden en dat hij van hem niets meer te duchten had”, aldus het OM.

Volgende slachtoffer

Een paar uur later ging de verdachte alweer op bezoek bij zijn volgende slachtoffer. „Hij neemt opnieuw het risico dat hij in een vergelijkbare situatie belandt. Verdachte geeft blijk van een groot gebrek aan respect voor het leven van anderen.”

Een paar dagen na het incident vertrok de Colombiaan naar het buitenland, om een paar weken later – met een koffer en spullen van een van zijn slachtoffers – terug te keren. Op het vliegveld werd hij aangehouden.

Goede voorbereiding

De man bereidde zijn rooftochten goed voor. Zo prepareerde hij een flesje medicatie waarmee hij zijn slachtoffers drogeerde. Als zij buiten bewustzijn waren, nam hij alle waardevolle spullen mee.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan gekwalificeerde doodslag en twee keer aan diefstal met geweld. De officier van justitie eiste 22 jaar gevangenisstraf. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.