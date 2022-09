NK Palingroken: smullen, winnen en daarna allemaal onder de douche

Vanaf het allereerste NK in 1991 is hij de grote roerganger en nog eerder nam hij het initiatief voor een plaatselijk palingrookwedstrijdje in het dorpshuis van ’s-Graveland. Er deden nu zeven goedbedoelende fanatieke amateurs aan mee, inclusief hij zelf. De paling kwam van legendarische beroepsvissers als Tinus van Wettum, die hun brood verdienden op de plassen van Kortenhoef, Ankeveen en Loosdrecht.

Walm

Toen Hans Koopmans als 16-jarige jongen over de Kortenhoefsedijk fietste, hing vaak rond minstens tien huizen de walm van palingroken. Het wedstrijdje in het dorpshuis werd zo populair dat Koopmans er als voorzitter van de Vechtplassen Palingrook Commissie een heus NK van maakte. Met zaterdag tachtig rokers van Friesland tot Zeeland en vooral uit de dorpen rond het IJsselmeer. Van hen kreeg Henk-Gert de Graaf uit Bunschoten/Spakenburg zaterdagmiddag de nieuwe felbegeerde hoofdprijs in handen: een beeld van roker met paling en ton, gemaakt door de Huizer kunstenaar Marcel Vos.

Over de kwaliteit – alle deelnemers krijgen zes speciaal gekweekte palingen om te roken, waarvan ze er drie moeten inleveren – was de jury tevreden. Over de palingstand in de binnenwateren valt vooralsnog minder te juichen, stelt Koopmans, die ook dertig jaar rattenvanger was in dienst van Rijk, provincie en waterschappen. ,,In de wateren met open verbinding naar zee gaat het prima met de paling, maar landinwaarts is het niet best. Komt door de infrastructuur, moderne gemalen die de paling vermalen. Vrijwilligers zetten tegenwoordig palingen over de dijken en dat is goed.”