Rechtbank reserveert 64 dagen voor liquidatieproces Caloh Wagoh

Het proces, met de naam Eris, telt 21 verdachten. Hoofdverdachte is Delano ’Keylow’ R., voorman en oprichter van Caloh Wagoh. Hij zou moordopdrachten hebben aangenomen van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in een ander groot liquidatieproces, Marengo.

De strafzaken hebben veel overeenkomsten. Beide zaken gaan over meerdere liquidaties en pogingen daartoe en in beide zaken heeft een kroongetuige zich gemeld. Marengo verloopt echter een stuk grimmiger dan Eris. Sinds het bekend worden van de deal met kroongetuige Nabil B. begin 2018 is zijn broer Reduan, advocaat Derk Wiersum en recent vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord. Het staat niet officieel vast dat de drie moorden met Marengo te maken hebben, maar dat wordt wel aangenomen.

Vergismoord

De twee processen volgen elkaar chronologisch op. Marengo ’eindigt’ met de vergismoord op Hakim Changachi begin januari 2017. Eris ’begint’ met de vermoedelijke vergelding voor deze vergissing, de moord op Justin Jap Tjong eind januari 2017.

Op vrijdag 27 augustus is nog een laatste voorbereidende zitting gepland, dat is wettelijk verplicht in verband met het voorarrest van enkele verdachten. Vanaf maandag 30 augustus volgt de inhoudelijke behandeling. Als eerste zal kroongetuige Tony de G. verhoord worden, daar zijn negen dagen voor uitgetrokken.

Vooralsnog zijn tot en met februari volgend jaar dagen gereserveerd in de rechtbank. In de huidige planning zal het Openbaar Ministerie in januari met de strafeisen komen, in februari mogen de advocaten van de verdachten daarop reageren. De uitspraak wordt juli volgend jaar verwacht.

Wanneer uitspraak in Marengo wordt gedaan is niet duidelijk, eerder was er ook sprake van zomer 2022.