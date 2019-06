Verdachten van mishandeling Syrisch gezin Enschede op vrije voeten

De vijf verdachten die nu zijn vrijgelaten, zijn mannen van 27, 34, 35 en 44 en een vrouw van 33. Het zou gaan om buurtbewoners van de wijk Dolphia. Het vluchtelingengezin met twee kinderen woonde nog maar enkele maanden in die wijk.

Begin mei kregen meerdere kinderen ruzie over een bal tijdens het voetballen op het Transvaalplein in Enschede. Dat liep flink uit de hand. Een Syrische vader en moeder werden belaagd en mishandeld bij een woning aan de naastgelegen Cronjéstraat.

Bekijk ook: Syriërs in eigen huis mishandeld door buren Enschede

Inbraak

De Syrische familie werd na de mishandeling uit veiligheidsoverwegingen ergens anders ondergebracht. In de nacht van zondag 19 op maandag 20 mei is in de verlaten woning ingebroken. De politie onderzoekt of er een link bestaat tussen het geweldsincident en de inbraak. In een zogeheten sms-bom, die 29 mei is verstuurd, vraagt de politie mensen die meer weten contact op te nemen.