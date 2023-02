Wc-oorlog Kamer beslist: drie types toiletten

Wie – op z’n vroegst eind 2026, als de verbouwing klaar is – naar de wc moet in de opgeknapte Tweede Kamer, heeft drie opties: een herentoilet, damestoilet óf een ’gender-inclusief toilet’, waar iedereen naartoe mag. Hoewel de interne renovatie van het Kamergebouw grotendeels nog moet beginnen, is al een klap gegeven op de locatie van de toiletgroepen.

Grootscheepse verbouwing

De Bouwbegeleidingscommissie van de Tweede Kamer ’kan zich vinden in de voorgestelde uitwerking van de drie type toiletten’, zo staat in een verslag. Die commissie – bestaande uit zeven Kamerleden – beslist mee over de details van de grootscheepse verbouwing van het Kamergebouw. Eind 2021 ging het Binnenhof op slot en verhuisde de Kamer naar een voormalig ministeriegebouw naast het Haagse treinstation.

In dat tijdelijke gebouw ontstond vrijwel meteen een heuse wc-oorlog. Toen de fracties op hun nieuwe locatie arriveerden, zaten er tijdelijk geen bordjes op de toiletten. Al gauw verschenen er handgeschreven briefjes met ’mannen’ en ’vrouwen’. Die wisselden stuivertje met briefjes met daarop ’genderneutraal’.

’Woke-mensen’

„Het gaat in de Kamer te veel over woke-mensen en te weinig over belangrijke dingen”, vond Kamerlid Wybren van Haga destijds. Ook bij VVD en CDA was weinig enthousiasme over de aparte wc’s voor mensen die ’niet binnen de normatieve definities van man of vrouw passen’. Het Rijksvastgoedbedrijf – dat de verbouwing uitvoert – zegt dat nog niet vaststaat hoeveel ’gender-inclusieve wc’s’ er exact komen. „Het precieze aantal kan de Kamer straks zelf bepalen”, zegt een woordvoerder. „Maar het zal in ieder geval mogelijk zijn in een groot aantal toiletgroepen in het Kamergebouw.”

Vak K verlaagd

De Bouwbegeleidingscommissie heeft recent ook ingestemd met het verlagen van Vak K in de plenaire zaal van de Kamer. Dat is het vak waar de kabinetsleden zitten. Nu kijken zij nog neer op Kamerleden bij de interruptiemicrofoon – tot ergernis van sommige parlementariërs. Door Vak K met zo’n 37 centimeter te verlagen, zitten ministers straks op ooghoogte met de volksvertegenwoordigers.