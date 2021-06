’Frankrijk accepteert het gele boekje voor reizigers’

Binnenland

Deel opbrengst corona-actie Giro555 naar Suriname

Giro555 gaat een deel van de opbrengst van de inzameling ’Samen in actie tegen corona’ besteden aan hulp voor Suriname. Het land is zwaar door corona getroffen en de nood is hoog, zeggen de hulporganisaties die in Giro555 samenwerken.