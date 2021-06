LIVE | Melbourne verlengt lockdown met nog eens zeven dagen

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

De hoofdpunten:

6.33 - Melbourne verlengt lockdown met nog eens zeven dagen

De lockdown in de Australische stad Melbourne is met nog eens zeven dagen verlengd. Dat hebben de autoriteiten in de deelstaat Victoria woensdag bekendgemaakt. Ze hopen hiermee een nieuw cluster van coronabesmettingen van de Kappa-variant, die als eerste werd geconstateerd in India, in te dammen.

„We hebben nu zestig gevallen en meer dan 350 plekken die mogelijk in aanraking zijn gekomen met het virus. We hebben te maken met een variant van het virus, die zich sneller verspreidt en besmettelijker is dan we ooit hebben geregistreerd”, zei premier James Merlino van Victoria.

De lockdown voor de vijf miljoen inwoners van de tweede grootste stad van Australië zou aanvankelijk donderdag om middernacht zijn afgelopen, maar is met een week verlengd. De inwoners mogen alleen voor essentiële zaken het huis uit. Het is inmiddels de vierde keer dat de inwoners van Melbourne in lockdown moeten sinds het begin van de pandemie.