LIVE | Ook Frankrijk gaat 12-jarigen vaccineren

20.31 - Man die burgemeester Bodegraven en Van Dissel bedreigde nog vast

Een 34-jarige man uit Enschede die twee weken geleden werd opgepakt op verdenking van opruiing en bedreiging van RIVM-directeur Jaap van Dissel en de burgemeester van Bodegraven zit nog vast. Zijn voorarrest is woensdag met veertig dagen verlengd, meldt het Openbaar Ministerie in Den Haag.

Volgens het OM was de man beheerder van een Telegram-groep waarin de bedreigingen werden gedaan. Zelf deed hij hier ook aan mee, aldus het OM. Op 2 juli moet hij voor rechter verschijnen.

18.43 - Ook Frankrijk gaat 12-jarigen vaccineren

Frankrijk gaat tieners vanaf 12 jaar inenten tegen het coronavirus. President Emmanuel Macron maakte bekend dat de groep van 12 tot 18 jaar vanaf 15 juni een prik kan halen. Hij merkte op dat de helft van de Franse volwassenen minstens één prik heeft gehad.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) maakte vorige week de weg vrij voor het inenten van jongeren van 12 tot en met 15 jaar met het vaccin van Pfizer/BioNTech, waarna de Europese Commissie maandag officieel goedkeuring gaf. Roemenië is al begonnen en Polen volgt volgende week.

De Duitse regering gaf eerder aan deze leeftijdsgroep ook te willen vaccineren. Het Nederlandse kabinet wacht nog op een advies van de Gezondheidsraad en neemt wellicht voor de zomer een besluit. Alleen jongeren van 16 en 17 die een verhoogd risico lopen om ernstig ziek te worden na een coronabesmetting komen nu in aanmerking voor vaccinatie.

17.11 - Fabrikant Janssen blijft ’sterk geloven’ in zijn coronavaccin

Vaccinfabrikant Janssen blijft „sterk geloven” in de voordelen van zijn coronavaccin, dat niet meer zal worden gebruikt om de mensen uit jongere groepen die vanaf nu worden uitgenodigd te vaccineren tegen het virus. „Wij respecteren het onafhankelijke advies van de Gezondheidsraad en zullen nauw blijven samenwerken met de gezondheidsautoriteiten om alle informatie te geven die zij nodig hebben”, reageert de farmaceut uit Leiden op het advies en het kabinetsbesluit dat daar direct op volgde.

„De veiligheid en het welzijn van iedereen die ons Covid-19-vaccin krijgt, is onze eerste prioriteit”, aldus Janssen. Het dochterbedrijf van het Amerikaanse Johnson & Johnson benadrukt dat het Europees Geneesmiddelenbureau heeft geoordeeld dat „het algemene baten-risicoprofiel positief is.” Dat wil zeggen: de voordelen wegen zwaarder dan de nadelen.

Toch zijn die zeldzame nadelen een voorname reden om mensen in jongere groepen nu alleen nog met de zogeheten mRNA-vaccins te prikken. Dat zijn de vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech. Die hebben niet de zeldzame, maar gevaarlijke bijwerking van trombose en een tekort aan bloedplaatjes. Bovendien zijn ze effectiever dan het Janssen-vaccin én worden ze inmiddels in grote aantallen geleverd, vooral door Pfizer.

16.45- Europese Unie wil weer Japanse toeristen verwelkomen

Japanse toeristen kunnen een dezer dagen weer naar Europa reizen. Japan heeft het coronavirus voldoende in bedwang om ook niet-noodzakelijke reizen uit dat land toe te staan, vinden de EU-landen.

Japan wordt het achtste land van waaruit de lidstaten toeristen en andere plezierreizigers willen verwelkomen, hebben de ambassadeurs van de EU-landen volgens ingewijden afgesproken. Israël, Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Korea, Thailand en Rwanda gingen Japan voor. Een EU-lidstaat kan van reizigers uit deze landen nog wel vragen in quarantaine te gaan of zich te laten testen.

Ook het Verenigd Koninkrijk telt inmiddels zo weinig besmettingen dat het in aanmerking komt voor de selecte lijst. Maar het VK heeft op het ogenblik de handen vol aan de nieuwe Indiase virusvariant. EU-landen willen eerst aankijken of het de Britten lukt die te beteugelen.

16.29 - Mogelijk eerst advies over vaccinatie jongeren met medisch risico

De Gezondheidsraad zal bij het beantwoorden van de vraag of het wenselijk is ook jongeren tegen het coronavirus te vaccineren, mogelijk eerst kijken naar de situatie van jongeren uit medische risicogroepen. Voorzitter Bart-Jan Kullberg zei woensdag tegen Tweede Kamerleden dat hij zich „heel goed kan voorstellen” dat het voor hen het belangrijkst is om snel duidelijkheid daarover te krijgen. Het advies zou in verschillende fases kunnen verschijnen, „met de meeste spoed voor de groep met een medisch risico.”

Het Europees Geneesmiddelenbureau oordeelde vorige week dat het coronavaccin van Pfizer/BioNTech geschikt en veilig is voor jongeren vanaf 12 jaar. De Europese Commissie besloot daarop dat het is toegestaan om hen te vaccineren. Of dat gaat gebeuren, beslist ieder EU-land zelf. Roemenië is daar zodra dat kon mee begonnen, Polen volgt volgende week en ook de Duitse regering is van plan om op termijn tieners uit te nodigen voor vaccinatie.

De Nederlandse regering wil er „op een rustige, verstandige manier over nadenken”, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) eerder. Het is wel de bedoeling dat er voor de zomer een besluit valt. Wanneer het advies van de Gezondheidsraad verschijnt is nog niet bekend.

Momenteel worden in Nederland wel al 16- en 17-jarige jongeren met een medische indicatie gevaccineerd tegen het virus. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die lijden aan bloedkanker of neurologische aandoeningen die de ademhaling dwarszitten. Ook jongeren met het syndroom van Down en morbide obesitas komen in aanmerking. Verder worden vaccins vrijgemaakt voor jongeren die een transplantatie hebben gehad of daarop wachten.

14.20 - Zingen in de kerk mag weer, maar zachtjes

Kerkgangers mogen zondag weer zingen in de kerk. Maar wel zachtjes en niet te lang. Op praatniveau zingen, zegt het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Het CIO is het samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en twee joodse gemeenschappen. Het CIO behartigt hun belangen bij de overheid.

De versoepelingen die vanaf zaterdag gelden in het coronabeleid, geven de kerken na lange tijd weer wat meer ruimte. Zo mogen er vanaf zondag zestig mensen naar de kerk, als er tenminste onderling voldoende afstand kan worden gehouden. Hele grote kerken met meer dan duizend zitplaatsen mogen maximaal 250 kerkgangers toelaten. Iedereen die zondag naar de kerk wil moet vooraf een plaats reserveren en een gezondheidsverklaring invullen.

Uit een onderzoek onder kerkleden bleek eerder dit jaar dat bijna de helft van de kerkgangers het zingen in de kerk het meest miste in coronatijd. Het CIO adviseert kerken om zeer terughoudend te zijn met zingen en dat zoveel mogelijk te beperken. Volgens het samenwerkingsverband is het verstandig om te wachten op nieuwe versoepelingen die er mogelijk al over een paar weken zijn.

13.15 - Jongere groepen worden uitgenodigd voor Pfizer- of Modernavaccin

Het kabinet neemt het advies van de Gezondheidsraad over om jongere groepen alleen nog tegen corona te vaccineren met Pfizer of Moderna. Dat heeft demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge woensdag bekendgemaakt. Dat kan omdat er nu meer vaccins van dit type beschikbaar zijn en de virussituatie het toelaat. De verwachting is dat het hierdoor ongeveer een week langer zal duren voor iedereen haar of zijn eerste prik heeft gehad.

De vaccins van Pfizer en Moderna werken anders dan die van Janssen en AstraZeneca. Het zijn zogenoemde mRNA-vaccins, en die groep blijkt nu minder bijwerkingen te hebben. De zogenoemde vectorvaccins van Janssen en AstraZeneca zijn volgens de Gezondheidsraad wel gewoon veilig om te gebruiken, maar voor de leeftijdsgroepen die nu worden uitgenodigd wegen de voordelen niet meer op tegen de nadelen nu de besmettingscijfers goed zijn en er meer alternatieven voorhanden zijn.

Mensen die hun inenting met Janssen al hebben gehad, hoeven zich volgens de minister geen zorgen te maken. Het middel is veilig en effectief. Mensen die nog een afspraak hebben staan voor die inenting, kunnen zelf kiezen of ze die laten doorgaan of dat ze hem verzetten. Wie vanaf nu met de GGD een prikafspraak wil maken, krijgt Pfizer of Moderna aangeboden.

Het middel van Janssen heeft wel nog als voordeel dat er maar één inenting nodig is. De minister wil „goed onderzoeken” of het misschien toch mogelijk is om mensen de mogelijkheid te geven voor dit middel te kiezen. Daar zitten volgens hem wel juridische „haken en ogen” aan. Zo zal vastgelegd moeten worden dat mensen die er toch mee geprikt willen worden op de hoogte zijn van het (zeer kleine) risico op bijwerkingen.

Mensen kunnen om praktische redenen de voorkeur geven aan een inenting die al na één prik beschermt, benadrukte de minister. Hij denkt daarbij aan militairen die op missie moeten, mensen die in de scheepvaart werken en niet lang aan land zijn of daklozen die moeilijk bereikt kunnen worden. Hij kan zich ook voorstellen dat mensen Janssen willen als dat betekent dat ze volledig gevaccineerd kunnen worden voor ze met vakantie gaan.

AstraZeneca werd al niet meer gebruikt voor mensen die na 1960 zijn geboren. Dit middel beschermt net als Janssen goed tegen het virus en een ernstig ziekteverloop, maar kent wel een grotere kans op de zeer zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes dan de andere vaccins die in Nederland gebruikt worden.

11.50 - Woensdag geen nieuwe geboortejaren uitgenodigd voor coronaprik

Mensen uit 1982 en 1983 moeten iets langer wachten voor ze een afspraak kunnen maken voor een coronavaccinatie. GGD en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigen woensdag geen nieuwe geboortejaren uit voor een prik.

Mensen uit 1981 waren dinsdag uitgenodigd. Op maandag konden mensen uit 1979 en 1980 een prikafspraak maken. Vorige week kwamen mensen uit 1969 tot en met 1978 aan de beurt. Elk geboortejaar bestaat uit ongeveer 200.000 mensen. Na die ’sprint’ is het nodig om nu even pas op de plaats te maken, aldus het RIVM. Mensen uit 1982 en 1983 kunnen misschien donderdag alsnog inloggen om de prikafspraak online in te plannen.

Het kabinet hoopt dat voor half juli elke volwassene die dat wil, een eerste prik heeft gehad. De laatste lichting die daarbij aan de beurt komt, is geboren in 2003. De overheid wilde voor begin juli al klaar zijn met de eerste prikronde, maar dit loopt wat vertraging op. Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) komt dat doordat vaccinfabrikant Janssen voorlopig veel minder doses kan leveren dan verwacht.

11.30 - Zwitserse Lonza opent productielijn in Geleen voor Modernavaccins

Het Zwitserse farmacieconcern Lonza gaat een nieuwe productielijn in Geleen openen voor het maken van het coronavaccin van Moderna, zo maakten de bedrijven samen bekend. Zodra de productielijn in de Limburgse fabriek op volle kracht draait, zou dat tot 300 miljoen extra doses per jaar moeten opleveren.

Naar verwachting begint de vaccinproductie eind dit jaar. Lonza maakt daarbij gebruik van zijn bestaande infrastructuur om „een snelle opbouw en opvoering van de activiteiten mogelijk te maken.”

Moderna en Lonza werken al langere tijd samen op het gebied van het produceren van vaccins. In mei vorig jaar kondigden de twee een tienjarige strategische samenwerkingsovereenkomst aan.

10.15 - Geen tweede prik met AstraZeneca bij gevaarlijke bijwerking

Als iemand na een eerste prik met het coronavaccin van AstraZeneca last krijgt van een zeldzame en gevaarlijke bijwerking in het bloed, mag hij of zij geen tweede prik met het middel krijgen. Dat zegt de Nederlandse toezichthouder voor vaccins, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Het is nog niet duidelijk wat er moet gebeuren in plaats van de tweede AstraZeneca-prik. De Gezondheidsraad onderzoekt of het mogelijk is vaccins te combineren, zodat mensen bij de tweede prik een ander middel krijgen dan bij de eerste prik. Zolang daar geen duidelijkheid over is, raadt het CBG mensen aan contact op te nemen met de behandelend arts voor advies.

Het vaccin van AstraZeneca heet Vaxzevria. Sommige mensen kunnen na toediening van dat middel last krijgen van zowel bloedstolsels (trombose) als een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Die zeldzame combinatie, die de naam TTS heeft gekregen, kan dodelijk zijn. In Nederland hebben zeker zestien mensen die klachten gekregen na vaccinatie met Vaxzevria. Twee van hen zijn eraan overleden. Ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland hebben het AstraZeneca-vaccin gekregen.

Het CBG roept mensen die Vaxzevria hebben gekregen op om hun gezondheid goed in de gaten te houden. Als ze last krijgen van kortademigheid, pijn op de borst, zwellingen of pijn in de benen of van aanhoudende buikpijn moeten ze meteen medische hulp inschakelen. Dat moet ook als ze ernstige hoofdpijn krijgen, niet goed meer kunnen zien of als ze paarsachtige bloedingen of blauwe plekken krijgen op een plek waar ze niet ingeënt zijn.

Artsen krijgen het advies om hun gevaccineerde patiënten goed in de gaten te houden. Als mensen last krijgen van trombose moeten ze ook worden onderzocht op een laag aantal bloedplaatjes, en andersom.

6.33 - Melbourne verlengt lockdown met nog eens zeven dagen

De lockdown in de Australische stad Melbourne is met nog eens zeven dagen verlengd. Dat hebben de autoriteiten in de deelstaat Victoria woensdag bekendgemaakt. Ze hopen hiermee een nieuw cluster van coronabesmettingen van de Kappa-variant, die als eerste werd geconstateerd in India, in te dammen.

„We hebben nu zestig gevallen en meer dan 350 plekken die mogelijk in aanraking zijn gekomen met het virus. We hebben te maken met een variant van het virus, die zich sneller verspreidt en besmettelijker is dan we ooit hebben geregistreerd”, zei premier James Merlino van Victoria.

De lockdown in de Australische stad Melbourne is met nog eens zeven dagen verlengd.P Ⓒ ANP/HH

De lockdown voor de vijf miljoen inwoners van de tweede grootste stad van Australië zou aanvankelijk donderdag om middernacht zijn afgelopen, maar is met een week verlengd. De inwoners mogen alleen voor essentiële zaken het huis uit. Het is inmiddels de vierde keer dat de inwoners van Melbourne in lockdown moeten sinds het begin van de pandemie.