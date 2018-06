München scheidt vluchtelingen van Oktoberfest

l;NCHEN - In de Duitse stad München barst zaterdag het Oktoberfest los als de burgemeester klokslag 12.00 uur het eerste biervat aanslaat. Tegelijkertijd is de hoofdstad van Beieren ook de belangrijkste doorvoerplaats van de vluchtelingen. München is van plan de feestgangers in lederhosen en dirndl-jurkjes met decolleté via andere routes uit het centraal station te leiden dan de mensen die net een gevaarlijke reis van circa 4000 kilometer achter de rug hebben.