Nina van der M. zou jarenlang kinderen hebben mishandeld: ’Net een film, griezelig’

7 maanden jeugddetentie voor zoon (21) die zijn dronken vader doodstak

De 21-jarige Jeremy W. uit Appingedam (Groningen) is donderdag vrijgesproken van moord op zijn 46-jarige vader. Jeremy stak zijn vader afgelopen juni dood. „Er is geen sprake geweest van kalm beraad, maar wel een vorm van gerichtheid toen hij het mes haalde”, aldus de rechtbank in Groningen over die...