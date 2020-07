Limburgse deken roept hulp inbrekers in om kluis te kraken

De parochie in het dekenaat Schinnen zit met de handen in het haar, nadat deze week een kluis met daarin benodigdheden voor de mis niet meer open ging. Diverse slotenexperts en andere klusjesmannen werden erbij gehaald, maar ook zij kregen de kluis niet open. En dus zag Honings zich genoodzaakt de hulp in te roepen van andere ’professionals’.

Honings belooft het de inbrekers niet te moeilijk te maken. „U krijgt de kluissleutel en de voordeur hoeft u niet zelf te forceren. Gewoon aanbellen, het alarm zetten we voor u uit. Mocht het u lukken, dan bellen we niet de politie maar krijgt u koffie en vlaai”, schrijft de deken op Twitter.

Zaterdagavond had hij nog geen reacties gehad van geïnteresseerde inbrekers. Mocht niemand zich voor maandag melden, schakelt Honings een gespecialiseerd bedrijf in.