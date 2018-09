Saunabezoek met knieprothese

Mijn vraag is, mag ik met een knieprothese in de infraroodsauna?

Naam bekend bij de redactie

----

Het antwoord hierop is ja. Er is geen enkel bezwaar tegen een bezoek aan een infraroodsauna. Los van het feit feit dat infrarood niet verder komt dan uw huid, is er geen nadeel voor de prothese als het gaat om straling van welke soort dan ook.Een veel gestelde vraag die hier zijdelings mee van doen heeft is of het alarm op Schiphol afgaat als je een nieuwe knie of heup hebt. Er is onderzoek gedaan op een aantal luchthavens in Amerika.Dit gebeurt afhankelijk van het type scanner dat wordt gebruikt. Sommige gaan af, sommige niet. De nieuwe full body scanners, de apparaten waar je met je handen in de hoogte in moet gaan staan, schijnen er beter op afgesteld te zijn. Een korte uitleg aan de beveilingmedewerker en een scan met een handapparaat is wat er eventueel kan gebeuren.Er zijn orthopedisch chirurgen die eigengemaakte kaartjes afgeven waarop staat dat iemand een nieuwe heup of knie heeft. Hoewel dit geen rechtsgeldigheid heeft kan het u helpen niet al te veel vertraging op te lopen als u door de veiligheidscontrole gaat.Michiel van Trommel