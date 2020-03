Afsluitdijk vanaf 4 april dag dicht wegens werkzaamheden

Ⓒ MARTIN MOOIJ

DEN OEVER - De A7 over de Afsluitdijk is van zaterdag 4 april 18.00 uur tot zondag 5 april 16.00 uur in beide richtingen gesloten tussen Den Oever en knooppunt Zurich. Rijkswaterstaat meldt dat dan bij sluizencomplex Den Oever wordt gewerkt aan de ondergrond van het wegdek.