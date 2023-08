Japan begint met lozing afvalwater Fukushima, onrust in regio

TOKIO - Japan is begonnen met de omstreden lozing van het afvalwater van kerncentrale Fukushima. De Japanse autoriteiten benadrukken dat het veilig is om het water in de oceaan te pompen, maar in omliggende landen zorgt het besluit voor onrust. De politie arresteerde in Zuid-Korea betogers tijdens een protest bij de Japanse ambassade.

Japan loost afvalwater van kerncentrale Fukushima in de oceaan. Ⓒ ANP / Associated Press